Kollapset altan: Danske Udlejere vil ikke have øget kontrol

Lejeloven siger, at når man som udlejer lejer en ejendom ud, har pligt til at sørge for, at ejendommen er i god og forsvarlig stand. Det gælder trappeopgange, tagsten, brandsikring af døre, og det gælder altaner.

Det er altså en selvfølge, at udlejer skal renovere og sikre sin ejendom, mener Mogens Broe-Andersen, der er næstformand hos Danske Udlejere, som repræsenterer mellem 4.000 og 5.000 private udlejere.

- Forpligtelsen ligger der jo for såvel altaner som for alle mulige andre dele af en ejendom. Og det tilsyn man som udlejer er forpligtet til at gøre, det skal man selvfølgelig gøre, siger Mogens Broe-Andersen.

Læs også Kollapset altan: Flere unge sendt på hospitalet

Ikke grundlag for lovmæssige tiltag

Mogens Broe-Andersen er ikke enig med Karina Lorentzen (SF), som gerne ser, at der indføres tilsyn med altaners tilstand.

- Man kan sagtens sende nogen ud for at kontrollere, om trappetrinene er møre, om der er skimmelsvamp i kælderen, eller om tagstenene sidder løse, men det er jo en selvfølge, at man som udlejer skal sørge for, at den slags ting er i orden, siger Mogens Broe-Andersen.

Læs også Folketingsmedlem efterlyser tilsyn med altaner efter alvorlig ulykke

Han pointerer, at det ikke er muligt at udtale sig om, hvorvidt den kollapsede altan i Kolding er et udtryk for manglende vedligehold. Det vil man først kunne vurdere, når politiet er færdig med deres undersøgelser.

- Når de tekniske undersøgelser endnu ikke har vist noget konkret, synes jeg ærlig talt, det er et meget løst grundlag at ville foretage lovmæssige tiltag, siger Mogens Broe-Andersen.

Sagen kan skabe ekstra opmærksomhed hos både udlejer og lejer

I stedet for at se på lovgivningen, mener Mogens Broe-Andersen, at episoden i Kolding kan være med til at gøre udlejere opmærksom på, at de skal huske at vedligeholde deres altaner.

- Man kan jo aldrig forhindre, at der sker ulykker, men jeg tænker, at den opmærksomhed, der bliver skabt nu omkring den her sag, vil være noget, som får udlejere rundt omkring til at tænke, at de lige skal få tjekket deres altaner efter, siger han.

Ligeledes håber han, at også lejerne vil være mere opmærksom på, om deres altaner trænger til at blive renoveret.

- Hvis man som lejer har en ide om, at man har en altan, der ikke er velholdt, så kan man bede udlejeren om at sørge for det. Hvis ikke udlejeren gør det, kan man gå til Huslejenævnet, som kan pålægge udlejeren at udføre arbejdet, forklarer Mogens Broe-Andersen.