Kollapset Kolding-spiller har det efter omstændighederne godt

Sender tak til ambulanceredderne

Klubben sender desuden en stor tak til blandt andre ambulanceredderne og alt personale på Bispebjerg Hospital samt tilskuerne for at vise "deres største respekt" over for situationen.

Daghim tørnede som ungdomsspiller ud for FC København og opnåede også seks førsteholdskampe, inden han tog videre i karrieren. Han står også noteret for 14 ungdomslandskampe for Danmark.