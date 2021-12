Kommunale hjemmehjælpere skal ikke længere arbejde i videoovervåget hjem

Ifølge avisen er en længerevarende strid mellem fagforbundet FOA og Kolding Kommune nu endelig helt slut.

Kommunen har nemlig besluttet at hyre det private firma Carelink til at varetage opgaven med at pleje en ældre handicappet kvinde i Kolding, hvor ægtemanden tidligere på året satte videokameraer op for at overvåge de kommunalt ansatte hjemmehjælpers arbejde.