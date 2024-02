Kommune er for gavmild med tilladelser, mener genbo

Camilla Vange har de seneste fire år været genbo til Virksomheden Arkil, og da virksomheden ansøgte om at få fornyet deres tilladelse, indsendte hun en klage i samarbejde med andre utilfredse borgere.

- Jeg føler, at Kolding Kommune giver den ene tilladelse efter den anden. Det kan ikke være rigtigt at der skal lyses ind med store projektører klokken 06.30 alle hverdage. Det er tunge lastbiler, som larmer og gør, at jeg ikke er tryg ved at sende min børn afsted i skole på cykel, siger Camilla Vange.

Da Camilla Vange og hendes familie flyttede ind i deres nybyggede hus, så var det med formodningen om, at Arkils projekt ville være færdig omkring 2022.

Hverken Arkil eller Kolding kommune kan sætte dato på, hvornår projektet lige på den anden side af Camilla Vange er færdigt.