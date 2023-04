Kommune fraråder alt badning efter spildevandsudslip

Der bliver taget prøver af badevandet ved de to strande i morgen onsdag, og først når resultaterne af disse prøver er klar fredag, vurderer Kommunen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, om det vil være sikkert at bade ved Rebæk Strand og Fjordbadet.

- Vi ved ikke, om badevandet er forurenet med spildevandet, men efter at have været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder vi nu badning, da der er en risiko for forurening med colibakterier ved udslip af spildevand, oplyser miljømedarbejder i Kolding Kommune Lars Hede Hansen og tilføjer:

- Det kan give maveproblemer med kvalme og opkast, hvis man kommer til at sluge noget af vandet. Derfor kan vi ikke vente på analyser.