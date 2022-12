Kommune har fortsat masser af julehjælpepakker til trængte familier

Her er de fortsat klar med en julepakke, hvis ansøgerne opfylder kriterierne for at få hjælp.

- Én af årsagerne kan være, at fristen har været relativ kort. Det kan også være, at kravene har været for hårde, fortæller Niels Fournais Kudsk, der er Købmand hos Rema 1000 i Seest.

Du kan nå det endnu

Kolding Kommune har i år samlet 934 julehjælpekasser til fordeling blandt de familier, der opfylder kravene til hjælp.

Det er også kommunen, der er tovholder på uddelingen af hjælpen. De har nu besluttet at forlænge fristen til at søge til den 13. december klokken 8. Samtidig er kravene blevet lempet.

Du kan se, hvordan du skal søge, hvis du trykker på linket her.