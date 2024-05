Kommune kigger på spareøvelse igen efter TV SYDs omtale

- Det her har fået mig til at føle mig som et menneske igen. Det har givet mig en rigtig stor ro og rutine, fortæller Christina Kruse Kristensen.



Nu har Kolding Kommune besluttet at spare de mere end 600.000 kroner, tilbuddet koster.

Men efter TV SYDs omtale af sagen her, vil byrådet kigge på den igen.

- Så må vi jo se, om der kan laves en løsning. Det kan jo være, at der er nogle frivillige, der kan støtte op. Det kan være, at vi kan finde et beløb. Forvaltningen kigger på det nu og taler med de forskellige parter, men jeg kan simpelthen ikke sidde her og love, at det ikke bliver lukket ned, men der bliver kigget rigtig meget på det, lover Birgitte Munk Grunnet, Socialdemokratiet, der er viceborgmester og næstformand i socialudvalget.