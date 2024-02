Kommune klar med løsning på at undgå oversvømmelse

Kolding Kommune har lige nu gang i to projekter, som skal afhjælpe problemer med de mængder vand, der både kommer fra himlen og havet.



- Vi har vores pumpe-sluse-anlæg, som løber ud i havnen, og det andet vi arbejder med, er ude i oplandet, hvor vi gerne vil parkere noget vand i nogle ådale, så det ikke kommer så hurtigt ned i byen, siger Sten Frandsen, der er miljøtekniker i Kolding Kommune.

Pumpe-sluse-anlægget forventer Sten Frandsen står færdigt om halvandet år.

-Tænker du, at med de to løsninger, så vil man ikke opleve de her oversvømmelser igen?



- Det, projektet går ud på, er, at vi kan sikre til det, vi kalder en 100 års hændelse, når vi kommer frem i 2075. Hvad der sker derefter, det aner vi simpelthen ikke.

Vil det sige, at man har lavet beregninger frem til 2075, og derefter forventer man, at det ikke vil komme til at se sådan her ud med de løsninger, som man laver nu?

- Med vejret kan man aldrig sige aldrig. Men vi er rigtig, rigtig godt sikret, ingen tvivl om det, siger Sten Frandsen.

Kommunen har allerede fundet og afsat 170 millioner kroner til de to projekter.