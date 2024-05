Kommune sparer hendes redning væk

- Det er jo mennesker, som i den grad har brug for det her tilbud, og hvis man kun ser på det økonomisk, jamen så er det også økonomisk en gevinst for kommunen, for ellers ville de jo skulle være på evig forsørgelse derhjemme.



- Så der er ingen da ingen fornuftig det her forslag, mener Søren Rasmussen, der er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Mens det var op til byrådet at beslutte, at der skulle spares et beløb på social- og handicapområdet, var det op til forvaltningen at beslutte, hvad der konkret skulle spares.

Fra forvaltningen lyder det, at man har været nødt til at spare et sted, hvor færrest muligt blev ramt.

- Når vi har færre penge, bliver vi nødt til at se på, hvor besparelserne går ud over færrest muligt, siger Thomas Reintoft, der er Social og Arbejdsmarkedsdirektør i Kolding Kommune.