Kommune stopper forsøgsordning efter problemer

I fire år har det været tilladt at klunse, når man lagde vejen forbi Kolding Nord Genbrugsplads.

Men nu er det slut. Fra lørdag 1. juli blev det ulovligt for private at tage ting fra genbrugspladserne i Kolding Kommune.

- Vi tænkte, at det kunne folk godt selv finde ud af at regulere. I stedet har vi så set nogle køre systematisk rovdrift på vores metalfraktioner, og det er bare at tage penge direkte ud af borgernes lomme i virkeligheden, siger Martin Pedersen Stub, der arbejder som projektleder hos Redux Affald i Kolding Kommune.