Kommune udvider ordning med sognepræst i hjemmet

Initiativet bakkes også op af Kolding Kommunes chef for hjemmehjælp Tina Andersen:

- Den kommunale hjemmehjælp og sygepleje fortsætter meget gerne samarbejdet med hjemmehjælpspræsten, siger hun.

Politisk er man også glad for, at ordningen med hjemmehjælpspræsten nu udvides. Det fortæller Søren Rasmussen, der er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune.

- At der er en at snakke med om livets store spørgsmål er vigtigt. Det tror jeg giver ro, livsglæde og mindre ensomhed i hverdagen. Derfor er jeg glad for at ordningen nu udvides til også at omfatte Domhusgade hjemmehjælpsdistrikt og vi glæder os i Seniorudvalget til at følge ordningen, siger han.