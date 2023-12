Kommuner nøler med at plante skov

Ethvert byråd med respekt for sig selv har ellers erklærede mål om at male deres kommune grønnere. Blandt andet er der store ambitioner om at rejse mere skov.

Men det kniber blandt andet i Kolding Kommune, synes miljøudvalgsformand Jørn Chemnitz (SF). Sidste år vedtog et bredt flertal en klimahandleplan for at få rejst over 700 hektar mere skov senest i 2030. Men ifølge udvalgsformanden går det alt for langsomt.

- Vi har ikke rejst en kvadratmeter endnu. Vi kan ellers høre på borgerne, at natur, miljø og klima er meget vigtigt for dem, men det lever vi desværre ikke op til, siger Jørn Chemnitz.

Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), er knap så bekymret. Han minder om, at det tager tid, før kommunale beslutninger bliver til handling.