Kommuner vil se coronapas

- Min umiddelbare holdning er, at vi ikke skal indføre et krav. Jeg tænker, at folk lader sig vaccinere og holder afstand alligevel, og selv om man har et coronapas, er det jo ikke en garanti for, at man ikke kan smitte. Men corona-regler er ikke statiske. Det kan være, at min holdning ændrer sig, hvis smittetrykket stiger mærkbart, eller hvis KL går ud og anbefaler nye regler, siger H.P. Geil.

To veje i Esbjerg

Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune har mandag to modeller at vælge imellem. I den ene model vil man kun kunne kræve at se coronapas fra de medarbejdere, som arbejdere med særligt sårbare borgere på bosteder og plejehjem.

Den ene svarer fuldstændig til modellen fra Kolding, hvor alle kommunale medarbejdere skal kunne vise et gyldigt coronapas. Ikke hver dag, men via stikprøvekontrol. Denne model støttes af samarbejdsudvalget HovedMed og af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

- Jeg mener, at krav om coronapas er lige så naturligt som at kræve kørekort, hvis man skal køre bil. Det krav bør gælde alle medarbejdere, for alle er jo i kontakt med andre medarbejdere eller borgere. Jeg regner med, at der er flertal for dén model, siger Jesper Frost Rasmussen.