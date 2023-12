Kommunernes træer vokser ikke ind i himlen

- I et kommunalt system tager det tid at komme fra tanke til handling, for der skal laves lokalplaner med mere. Vi skal også lave aftaler med lodsejerne, for kommunen har ikke jord nok selv. For mig at se er vi godt i gang, og jeg tror, vi når et langt stykke inden deadline, siger Knud Erik Langhoff.

Store forventninger

Der er store forventninger til kommunerne. Miljø- og Fødevareministeriet skriver i det nationale skovprogram, at kommunerne samlet skal inddrage mindst 20 procent af det ubebyggede areal til skovrejsning. Nu er der skov på cirka 10 procent af arealet.

Men Koldings borgmester har også forventninger til staten.

- Vi ved jo, at der kommer nogle regulativer om beskyttelse af havvandet. Derfor forestiller jeg mig, at der kan komme skovrejsning ud til Kolding Fjord for at mindske udledningen af kvælstof fra landbruget, siger Knud Erik Langhoff.