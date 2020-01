Konen sagde nej og atter nej - nu skal de køre 40.000 km i en gammel brandbil

Omkring 40.000 kilometer fra Tyrkiet gennem Georgien, Rusland, Mongoliet, Kina, Malaysia helt ned til Singapore.

Familien Schwencke på fem fra Lunderskov dropper Danmark for en stund. 1. juni rejser de gennem Europa og Asien. Ikke med fly eller campingvogn, men i en ombygget brandbil af mærket Mercedes fra 1988. Parrets tre børn er tre, fire og syv år gamle.

- De får set verden, de lærer nye mennesker at kende, og de lærer at møde nye kulturer. Det er nemmere at blive fanget af nye kulturer i deres alder frem for som teenagere, mener Kristoffer Schwencke, der har en hel klar holdning til at rejse på denne facon.

- Hvis vi fløj og boede på hotel, så vi ikke den rigtige del af verden. Så ville vi kun se det, som alle turisterne ser. Man ville ikke komme ud til lokalbefolkningen og se, hvordan de lever. Det er vigtigt for børnene at opleve, før det er for sent, mener han.

Jeanette Schwencke var først ikke med på ideen. Nu er hun overbevist. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Konen sagde nej og nej

Den rå rejseform har rumsteret i hans hovede i mange år - ideen var dog ikke et hit hos hustruen Jeanette, der var svær at overtale. Hun er nemlig normalt til luksushoteller.

- Jeg sagde bare nej, nej, nej, nej, neeeejjjj. Jeg vil helst have det fem-stjernede hotel, fortæller Jeanette, hvis skepsis dog nu er vendt til begejstring.

- Jeg glæder mig helt vildt. Bare det med at være sammen som en familie uden at skulle en masse ting. Uden at skulle til fodbold og gymnastik og alle mulige åndssvage ting, vi laver hele tiden. Vi har jo aldrig tid til at sidde ned og lave noget sammen som en familie, siger hun.

Kristoffer Schwencke har bygget en gammel brandbil om til autocamper. Her er to af børnene krøbet ind i førerhuset med far. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Næste eventyr rumler

Når turen når til Kina, hyrer familien en guide, som loven foreskriver. Vedkommende skal bo hos dem i autocamperen, så der bliver endnu mere trangt. Men det bekymrer heller ikke Kristoffer Schwencke.

- Vi kan jo bare gå udenfor. Der er masser af plads, siger han.

Om godt et års tid er familien hjemme igen - men næste eventyr rumler allerede i Kristoffers hovede.

- Mange kører ned gennem Afrika til Capetown. Det kunne jo også være en spændende tur for os, mener han.

Dette er familiens rute fra Tyrkiet over Kina til Singapore.