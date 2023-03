Konfirmander samlede ind til brændpunkter og sparede en gudstjeneste

Der blev banket på en hulens masse døre og skramlet med mønter, sedler og den lidt mere lydfattige Mobilepay i Dalby søndag.

Det er nemlig den årlige indsamlingsdag for Folkekirkens Nødhjælp, og blandt indsamlerne i år var 20 konfirmander fra Dalby Sogn, der havde fået mulighed for at bytte én af de ellers obligatoriske ti gudstjenester op til konfirmationen ud med indsamlingsarbejdet.



- Det er jo et godt formål, siger Justine Christensen, der sammen med sin klassekammerat Alma Rasmussen var på en rute for at indsamle penge.