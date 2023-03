Ceremonimesteren har været på besøg rundt om i landet, men han er ikke i tvivl om Syd- og Sønderjydernes fornemmelse af kongehuset.

- Det er ingen hemmelighed, at vi her kan mærke stor nationalfølelse. Den måde, man modtager vores majestæt på i landsdelen, varmer altid. Man kan godt mærke, at der er stor fædrelandsfølelse i Sønderjylland, siger Lasse Harkjær.