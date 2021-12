Kongelige øjeblikke sendes direkte fra Koldinghus

Hvis man torsdag aften sidder i sofaen og nyder en kop kaffe og de kongelige højdepunkter fra det forgangne år, står værterne Natasja Crone og Jesper Steinmetz i år ikke et sted på Sjælland, som de ellers plejer at gøre.



Derimod står de to kendte værter i Ruinsalen på Koldinghus, når de sammen med gæster i studiet ser tilbage på de kongelige højdepunkter fra året, der gik.

Det er første gang, at Jylland og Kongernes Samling lægger hus til TV 2s årlige royale tilbageblik, og det glæder direktør Thomas Thulstrup, direktør for Kongernes Samling.

- Vi ser det som en understregning af, at Koldinghus fra nytår skiftede fra at være et lokalhistorisk museum til Kongernes Samling. Det understreger betydningen af, at det nu igen er et kongeslot, siger han.

Kongernes Samling, som også driver museerne på Rosenborg og Amalienborg, overtog driften af Koldinghus for et år siden. De tre steder formidler monarkiets historie i Danmark.