Kongen roser historisk by

Hvor vidt tror du, at det nuværende kongepar vil have den samme forbindelse til vores del af landet, bl.a. til til Sønderjylland. Ser du dette som et udtryk for, at der er ikke så meget at være bange for? Eller handler det mere om om Christiansfeld som en helt særlig by?



- Christiansfeld ligger i Sønderjylland og Christian, Frederik den 10.s oldefar, red som bekendt over grænsen ved genforeningen, og siden har forbindelsen mellem Sønderjylland og kongehuset været fast. Jeg ser det her som et udtryk for, at den opmærksomhed, som de tidligere konger og Hendes Majestæt Dronningen har haft, den vil kongen videreføre fremover, afslutter Jørgen Bøytler.