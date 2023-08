Her vil der være mulighed for byens borgere at komme forbi og kigge nærmere på det royale fartøj, skriver JydskeVestkysten.



Ifølge avisen skal den 54 mand store besætning på besøg på Koldinghus, hvor der lige nu er en udstilling om netop Kongeskibet.



Kongeskibet Dannebrog er på en træningssejlads, hvor man øver forskellige arbejdsgange ombord på skibet.



Onsdag klokken 10 forlader Kongeskibet igen Kolding.