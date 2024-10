Konkursramt eventsted slår dørene op - men ikke for gæster

Af Finn Grahndin Udgivet 3. okt

118 år efter Kystredningstjenestens fødsel i Esbjerg har man fået den første kvindelige redningsmand. Mændene er begejstrede for hendes ben. Dem i næsen altså.

- Jeg var meget spændt på, om de ville have mig. Men det ville de heldigvis godt, siger Charlotte Kikkenborg. 27 år er hun. Hun glæder sig. Meget. Og en prøvetur i kystredningstjenestens hurtige redningsbåd FRB-18 skærpede kun appetitten. - Det var den fedeste oplevelse, siger hun.

Charlotte Kikkenborg arbejder til hverdag som speditør, men det arbejde må hun forlade med øjeblikkelig varsel, når alarmen går. Foto: Johanne J. Horskjær, TV SYD

Hun har jo kjole på Stationsleder Anders Gehring Rasmussen siger - med et lille smil på læben: - Hun kom til den første samtale her på redningsstationen med røde negle og kjole på. Det har vi aldrig oplevet før.

Hun har virkelig ben i næsen og et supergodt gåpåmod Anders Gehring Rasmussen, stationsleder, Kystredningstjenesten, Esbjerg

En kvinde her er usædvanlig. Så usædvanlig at hun er den første redningskvinde. Nogensinde siden stationen blev etableret i 1906.

Stationsleder Anders Gehring Rasmussen på Kystredningstjenestens største båd Niels Iversen. Foto: Lisa Ung, Tv Syd

- Men vi har ikke mange i Kystredningstjenesten i Danmark. Fire i alt med Charlotte, siger bådfører Kasper Lynnerup Toft. Det drejer sig om to kvinder på Klintholm Redningsstation og en på Anholt.

Hun har oftest kjole og sneakers på. Kjolen har den store fordel, at den lynhurtigt kan blive skiftet ud med redningsstationens overlevelsesdragt, når alarmen går. Foto: Finn Grahndin

Sindssygt godt formål Charlotte Kikkenborg er fuldblods esbjergenser. Til daglig speditør i Blue Water Shipping. Udlært for to år siden. Her er der også fart over feltet. Der er ingen tvivl om, at Charlotte Kikkenborg trives med action. - Jeg elsker mit job. Jeg kan ikke forestille mig noget bedre, siger hun.

Video: Helena Christensen Bendixen, TvSyd

At Charlotte Kikkenborg har valgt at være frivillig i Kystredningstjenesten i Esbjerg med risiko for at blive vækket midt om natten og stå parat til at blive kastet ud på en mission iført redningsdragt i løbet af bare 15 minutter, skyldes nu ikke kun det kick, hun kan få ud af det. - Det er jo et sindssygt godt formål at kunne være med til at hjælpe og måske endda redde folk i en nødsituation på havet, siger Charlotte Kikkenborg.

Ben i næsen Charlotte Kikkenborg har allerede imponeret de tre fastansatte mænd på redningsstationen. Bjørn Johannesen, 44 årig bådfører, Anders Gehring Rasmussen, 60-årig stationsleder og Kasper Lynnerup Toft, bådfører, 36 år. - Hun har virkelig ben i næsen og et supergodt gåpåmod. Hun står ikke bagved i gruppen af frivillige og kigger på, men går gerne frem og spørger nysgerrigt, hvad man gør i den eller den situation, fortæller Anders Gehring Rasmussen.

Charlotte Kikkenborg holder sig ikke tilbage, når der skal løses opgaver. Foto: Johanne J. Horskjær, TV SYD

Charlotte Kikkenborg kommer til at være redningsmand på lige fod med mændene. Der er heller ikke tid eller plads til mange hensyn - uanset køn - når en opgave skal løses her og nu. Ramte plet To andre ansatte i Blue Water Shipping er frivillige I Kystredningstjenesten i Esbjerg. De er begge mænd. For nylig fik Charlotte Kikkenborg tilbuddet om at deltage i et HATIS-kursus. Et udvidet førstehjælpskursus, som bådfører Kasper Lynnerup Toft kalder "ret skrap kost".

Hvad er HATIS HATIS står for Håndtering af Tilskadekomne i Søværnet. Det er et kursus, der fokuserer på at uddanne personel i søværnet i at håndtere situationer med tilskadekomne ombord på skibe eller under maritime operationer. Kurset dækker typisk emner som førstehjælp, skadesvurdering, stabilisering af tilskadekomne og samarbejde med medicinske enheder i nødsituationer. Formålet med HATIS-kurset er at sikre, at personel i søværnet er i stand til hurtigt og effektivt at reagere på ulykker og tilskadekomster, der kan opstå til søs. Fold ud

- Det her er en anden del af mig. Noget jeg egentlig har længtes efter i mange år. Nu så jeg et opslag på Facebook og tænkte: Det er da lige det, jeg skal, siger hun. Kurset er kun et af mange, som Kystredningstjenesten kræver for at blive redningsmand.

Niels Iversen er redningsstationens største skib. Det står for at skulle på pension men først om 4-5 år. Et nyt skal først bygges i Estland. Foto: Finn Grahndin

Mandehørm Mandehørmen? Kalenderen med de nøgne piger? Toilet for kvinder? Pludselig opstår der en række spørgsmål på den lille redningsstation, hvor Charlotte Kikkenborg og ni andre - alle mænd - arbejder som frivillige. Værkstedskalenderen findes slet ikke her, så den kan ikke tages ned, men: - Tonen bliver nok anderledes, men det er kun fint. Vi har da også allerede oplevet, at hun sagtens kan svare igen, hvis vi bliver lidt for "sjove", siger Kasper Lynnerup Toft.

Kasper Lynnerup Toft er glad for at have en kvinde med på holdet. Foto: Johanne J. Horskjær, TV SYD

Tissetrold er indkøbt - Vi skal skifte lynhurtigt, når alarmen er gået, så det kan da godt være, at vi står i boxershorts, og hun smider kjolen og står i undertøj, men vi er alle fuldt fokuserede på at komme i dragterne og hurtigst muligt afsted. Charlotte har også givet klart udtryk for, at hun er ligeglad, siger Kasper Lynnerup Toft og fortsætter: - Det er måske mest os, der er blufærdige på Charlottes vegne.

Charlotte Kikkenborg hopper fra den ene båd til den anden, ligesom når hun skal ud og hjælpe både i nød. Foto: Johanne J. Horskjær, TV SYD