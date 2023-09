Konrads kreative frirum skal spares væk trods massiv modstand

I deres indstilling til byrådet skriver forvaltningen blandt andet, at det vil skabe bedre sammenhæng mellem skole og SFO, at de bliver samlet på skolens arealer.



- Det første jeg tænker er, at de umuligt kan have været herude. Havde de det, så kunne de ikke skrive, som de gør. Vores medarbejdere kan skrive under på, at det på ingen måde styrker samarbejdet at rykke lokalerne, siger Betina Damgaard Sørensen og fortsætter:

- Så hvordan, de er kommet frem til den her konklusion, det kan vi som skolebestyrelse, som forældre og som område slet ikke se.

Kommunaløkonomien er presset

Modviljen fra lokalsamfundet i Sdr. Bjert har været til at mærke. På kort tid har mere end 600 lokale skrevet under på en underskriftsindsamling mod spareforslaget, ligesom både skolebestyrelsen, halbestyrelsen og forældrene i byen har skrevet ind til byrådet i håb om at få planerne stoppet.



- Det har bestemt en indflydelse på, hvordan jeg føler det, men jeg er nødt til at lægge mig op ad, at vi har et kæmpestort flertal i udvalget, som bakker op om ændringen, og at vi har faglige vurderinger, som siger, at det er i orden at gøre det, forklarer borgmester i Kolding Kommune, Knud Erik Langhoff (Kons.), og fortsætter:

- I det tilfælde er det ikke en borgmesters opgave at negligere deres beslutninger.