Konservativ politiker overrasket og skuffet over 'snigløb'

Mandag eftermiddag afslørede Jakob Ville (V), at Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har lavet en budgetaftale udenom borgmesteren. Den skyldes blandt andet manglende initiativ.

Opdateret klokken 20:34 med svar fra Freddy Christensen (C) på Iben Lehmann Rasmussens anklager om brud på en konstitueringsaftale samt kommentar fra Søren Rasmussen (O) Mandag eftermiddag sprang en bombe, da de fire partier præsenterede Kolding Kommunes borgmester, Knud Erik Langhoff (C), at de i fællesskab har lavet et budgetforlig for 2025 udenom ham. Herunder giver politikere fra de fire partier, der er gået sammen om budgetforliget deres forklaring på, hvorfor de valgte at gå udenom borgmesteren.

Jakob Ville, Venstre Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Manglende initiativ og evne til at være konkret omkring besparelser er årsagen bag Venstres beslutning. - Han har ikke formået at sætte sig for bordenden. Han har serveretten på at indkalde til budgetsamtaler, og de samtaler han har indkaldt til, har været ukonkrete. Det eneste han har gået op i er at spare penge, men han har ikke peget på, hvad de besparelser skal gå til, fortæller Jakob Ville. En generel følelse af mangel på ambition har frustreret Jakob Ville: - Borgmesteren udtalte sidste år til Jydske Vestkysten, at man ikke ville opleve, at der sker noget i Kolding i denne byrådsperiode. Det synes jeg er uambitiøst ikke at have ambitioner om at sætte noget i gang.

Iben Lehmann Rasmussen, Socialistisk Folkeparti. Foto: Socialistisk Folkeparti

Hos Socialistisk Folkeparti er det særligt brud på en konstitueringsaftale, der har givet anledning til at gå udenom borgmesteren. - Vi har lavet en konstitueringsaftale, der handlede om at vi skulle holde skatter og afgifter i ro. Og det har været et kardinalpunkt for borgmesteren at kunne sænke dækningsafgiften, som jo reelt er en skattelettelse, hvor det for SF var vigtigt at sikre velfærd, skole- og dagstilbudsområdet og det grønne område. - Det var det vi lavede aftalen om, da vi konstituerede os i sin tid, og det havde vi meget lyst til at holde fast i. Det har ikke været en mulighed (red. med borgmesteren), siger Iben Lehmann Rasmussen fra Socialistisk Folkeparti om årsagen.

Birgitte Munk Grunnet, Socialdemokratiet. Foto: TV 2

Hos Socialdemokratiet går det igen, at der har været uenigheder i budgetsamtalerne, ligesom partiet så større mulighed for sine politikker igennem i denne konstellation. - Vi får mere af vores politik igennem her, og der har nok også været lidt uenighed over processen. Jeg ville gerne have haft pillet nogle ting ud i forhold til høringen af budgetnoter, så vi ikke skulle have sendt det i høring. Det er jeg ikke blevet imødekommet i af borgmesteren og firkløveren, fortæller Birgitte Munk Grunnet, Socialdemokratiet og viceborgmester i Kolding Kommune. - Så vi har valgt det her budget, fordi det er her, vi får mest mulig af vores budget igennem, afslutter hun.

Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD