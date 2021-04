Kontor under åben himmel: EWII sætter medarbejdere i arbejde på parkeringspladsen

Mindre effektiv arbejdsindsats

Udekontorerne etableres, fordi virksomheden oplever en faldende effektivitet ved hjemmearbejde, fortæller direktøren.



Han nævner for eksempel, at de udekørende medarbejdere, når de står ude ved en kunde og mangler oplysninger, har sværere ved at komme i kontakt med kontormedarbejderne, fordi de oftere end normalt er optagede, da al kommunikation nu foregår over telefon eller andre digitale løsninger.