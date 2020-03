Kræftsyge Pernille er overvældet over de mange tilbud om hjælp

Tirsdag delte Pernille Gaarde et opslag på Facebook, hvor hun bad om hjælp. Hun er nemlig dødeligt syg af Kræft og jævntlig brug for transport til og fra Herlev Hospital for at blive behandlet med kemo.

Hun blev dog overrasket over den respons, hun modtog.

- Den er jo delt over 600 gange - det er jo helt vildt altså. Og så skal jeg ellers love for - i går var der godt nok mange, der havde ringet og skrevet til mig. Det var ren kontordag, siger Pernille Gaarde og fortsætter:

- I starten sad jeg og skrev med de første, som havde sendt, men det var jeg nødt til at holde op for det blev ved med at vælte ind - SMS, messenger, opkald. De er fortsat i nat, og jeg er vågnet op til beskeder i morges, siger hun.

Ud over at tilbagemeldingerne er mange, så kommer de også fra forskellige hjørner af Danmark.

- Jeg har fået beskeder fra Bornholm. Helt oppe fra Aalborg. Over fra Sjælland af. Der er flere var Herlev, der ville komme over og hente mig, og køre mig til behandlingen og køre mig hjem igen og køre hjem - altså fire ture på en dag, fortæller Pernille Gaarde.

- Lige før jeg kunne trille en tåre

Og de mange tilmeldinger har gjort et stort indtryk på Pernille Gaarde.

- I går aftes var det lige før, jeg kunne trille en tåre. Jeg var virkelig dybt rørt over, at folk de er så søde. Der er faktisk ikke den ting, folk ikke vil hjælpe med. Også folk som ikke kunne tilbyde sin hjælp til det jeg egentlig søgte, de har tilbudt mig hjælp til andre ting. Jeg skulle bare sige til, så ville folk stå her, siger hun.

Sagde nej til chauffør

Tirsdag fik Pernille Gaarde ellers et tilbud fra Herlev Hospital om kørsel. Hospitalet tilbød, at hun kunne køre med flextrafik via en solovogn til og fra hospitalet. Man kunne dog ikke garentere, at chaufføren var blevet testet for coronavirus, hvilket gjorde, at Pernille Gaarde måtte afslå.

- Det var ikke en nem beslutning jeg tog i tirsdags. Det var det ikke. Men som jeg også har skrevet, så vil jeg hellere dø af kræften end af den her virus. Jeg har ikke kæmpet i så lang tid mod den kræft her, for at jeg så skal slås ihjel af en virus. Det vil jeg simpelthen ikke - det nægter jeg.., fastslår hun.

Har sagt ja til to

Ud af de mange tilbagemeldinger har Pernille Gaarde fundet fire egnet. Af de fire har hun valgt to. En der kan køre hende til og fra kemobehandlingerne og en anden, der er på standby, hvis den første ikke kan.

- Så umiddelbart er missionen lykkes med hjælp udefra, og det er jeg simpelthen så dybt tanknemmelig for, for nu kan jeg endelig slappe af og vide, at jeg kan komme over og få min behandling, siger Pernille Gaarde.

Hjælper har selv kræft inde på livet

Den person, som Pernille Gaarde har valgt, er en kvinde, der har selv kræft tæt inde på livet. Hendes far er nemlig selv syg med cancer. Derudover er faren testet positiv for covid-19, der også er kendt som coronavirus. Han ligger i øjeblikket i respirator på sjette døgn. At kvinden alligevel har overskud til at hjælpe andre, imponerer Pernille Gaarde.

- Jeg synes, det er flot. Jeg har også sagt til hende, at hun skal vide, at jeg er hende dybt taknemmelig. Det varmer virkelig indeni at, hun vælger at vil gøre det her for mig, selvom hun selv står med en far, der kæmper for hans liv. Det er jo helt vildt, siger hun.

Andre bør også bede om hjælp

Pernille Gaarde slår fast, at hun næppe er den eneste, der står i en særligt udsat situation som terminalt syg. Derfor håber hun, at andre vil bede om hjælp.

- Hvis det nu kan åbne op for, at de også kan få noget hjælp. At de også kan se, at der er folk derude, der gerne vil hjælpe. Så er det bare fedt, synes jeg.