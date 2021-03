Kreativ i coronatiden: 8-årige Alpha sælger hestepærer

I kender måske de små vejboder og dertilhørende skilte, der signalerer, at her sælges jordbær, æg eller nye danske kartofler. Ved Vranderupvej 33 i Kolding står der dog et lidt anderledes skilt.

"Frisk hestegødning" står der på skiltet, og så er der ellers en pil, der peger ned til en lille stand, hvor man kan købe hestepærer pakket i poser. Idépigen bag er otte-årige Alpha Anakin Vange Friis.