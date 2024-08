Ishockeyklub forlænger med ung sønderjyde

SønderjyskE Ishockey har forlænget kontrakten med den 21-årige forward Jonas Borring.

Dermed bliver den unge sønderjyde nu i klubben frem til sommeren 2025, skriver SønderjyskE Ishockey i en pressemeddelelse.

Jonas Borring var sammen med sin storebror Mathias Borring med til at gøre klubben til danske mestre i foråret. Og det glæder cheftræner Anders Førster, at han også kan råde over forwarden i den kommende sæson.

- Jonas er en god, ung spiller med et stort potentiale. En fantastisk skøjteløber med en god forståelse for spillet. Vi forventer, at han tager det næste skridt i år, så han kan blive en fast del af truppen, udtaler Anders Førster.

Jonas Borring spillede 22 kampe og lavede fire point for SønderjyskE Ishockey i sidste sæson.