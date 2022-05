Kredsformand i tårer og en borgmester med konkret ønske til ny minister

Politisk ønske

I sine teenageår gik Christian Rabjerg Madsen på gymnasiet i Varde, hvor han blev student i 2005. Selvom studentertiden for længst er ovre, så er der stadig stolthed på vestkysten over ministerposten til socialdemokraten.

- Det er glædeligt og velfortjent for Christian Rabjerg Madsen – også at Syddanmark får endnu en minister. Og så er det jo glædeligt, at han også har en baggrund her fra Varde, siger borgmester Mads Sørensen, Varde, Venstre.

Han har også et helt konkret ønske til den nye bolig- og indenrigsminister, når arbejdshandskerne skal på.

- Hvis den nye minister har fulgt lidt med, så vil vi gerne have afbureaukratiseret bygningsreglementet og brandtekniske regulativer. Vi vil gerne have bedre løsninger, end der er i dag, for vi oplever mange virksomheder, der ikke har ressourcerne til at dokumentere i den grad, der er kravet i dag, siger den vestjyske borgmester.