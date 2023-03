Krisecenter ønskede støtte til at fortsætte succesfuld behandling - nu får de del i SSA-midler

Politisk velvilje

Hun har blandt andet her på TV SYD tidligere efterlyst, at der kom en løsning på den økonomiske udfordring, der hidtil har været med udfordringen. Den udfordring er nu løst - i hvert fald for en stund. For midlerne der er afsat rækker kun året ud. Og selvom nyheden for krisecenteret er god, så er håbet stadig, at der kommer en mere permanent løsning på økonomien i 'Sig det til nogen'.

- Vi havde håbet, at det kom på finansloven, og de midler der er afsat er ikke tilstrækkelig i forhold til at gøre tilbuddet permanent, siger hun.

Håbet er dog i live i forhold til en langtidsholdbar løsning.

- Vi har mødt stor velvilje blandt politikerne både lokalt og nationalt, siger Britt Malkiel Nielsen.

Krisecenteret mener nemlig, at de kan dokumentere, at tilbuddet giver resultater.

- Det er et tilbud, der er fagligt tungt, og vi har dokumentation for, at det går godt. Det kan vi simpelthen måle, og det er det politikerne har kigget på også i forbindelse med de her SSA-midler, siger Britt Malkiel Nielsen.

Med et delmål i hus, så går arbejdet videre med at for præget politikerne til at finansieret en langtidsholdbar løsning.

- Vi kommer til at fortsætte kommunikationen i samlet flok. Vi håber at se ind i et 2024, hvor det er blevet et permanent tilbud, slutter krisecenterlederen.