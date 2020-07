Kritik af brok over stort rykind af turister

Christiansfeld fik status som Unesco-verdensarv tilbage i 2015, og før det anslår Christiansfeld Centret, at byen fik besøg af ca. 8.000 gæster om året i byen - men efter, at den er blevet Unesco by, kommer der ca. 40.000 gæster om året.

Det glæder de handelsdrivende, men ikke Claus Iversen, der nu vil flytte fra byen, hvor han har boet de sneste fire år. Han orker ikke længere, at turisterne i byen skælder ham ud, når han skal hjem til sit hus.

Claus Iversen stod frem med sin holdning i Jydske Vestkysten - og det har skabt røre og debat i honningekage-byen.

Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Pensionist Per Wive oplever ikke samme trafikale-problemer som Claus Iversen.

- Turisterne opfører sig generelt pænt. Det er så få af dem, der træder ved siden af, mener PerPer Wive.

Claus Iversen står dog ikke helt alene på sin side af debatten- også pensionist Rita Rasmussen oplever problemer på byens de smalle gader og veje, hvor turisterne fylder op.

Spørger man derimod handelsstandsforeningen i byen, hilser de de ekstra mange turister i byen velkommen.

- Det med mange turister i byen, har jeg aldrig oplevet som et problem. Parkerings-situationen i byen kunne dog være bedre, siger Lotte Præst, der er formand for , Christiansfeld Handelsstandsforening.

