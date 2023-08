Kronprinsparret besøger lille jysk by for at sende et signal

Christiansfeld er med sine knap 3000 indbyggere en lille del af en særdeles historisk betydende landsdel for hele Danmark. Det er ifølge kongehuseksperten et signal at sende, når kronprins Frederik og kronprinsesse Mary begge er til stede ved jubilæet.

- Det er et signal om, at man virkelig prioriterer Sønderjylland højt. De historiske bånd mellem de forskellige dele af kongeriget er noget, der betyder meget for kongehuset.

Udover festgudstjeneste skal kronprinsparret forbi en jubilæumsudstilling af byen i Søstrehuset, der viser livet i byen i år 1800.