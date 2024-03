Kulturoplevelser bliver dyrere

Trapholt Museum i Kolding er et af de steder, der har set sig nødsaget til at hæve priserne. Her har man i år hævet indgangsprisen fra 130 kroner til 140 kroner.



- Vi bliver jo nødt til at kunne betale vores lønninger og få gjort huset rent og kunne lave vores produkter, men det er bestemt ikke noget, vi gør med et stort smil, siger Karen Grøn, der er museumsdirektør på Trapholt.

Hun frygter, at de stigende priser på kulturoplevelser generelt kan betyde, at kulturen fremover bliver forbeholdt eliten.

- Vi har heldigvis stigende besøgstal, men jeg tænker bestemt, at på sigt, der vil man kunne se det på på sammensætningen af publikum, siger Karen Grøn.