Kun to ud af 14 kommuner er klar til ny affaldssortering

- Problemet er ikke bare sorteringen, men det er, hvordan affaldet må blive blandet i rummene i skraldespandene. Blød og hård plast må for eksempel ikke komme i samme rum, og glas og plastik skal også adskilles, og det kan vi ikke, sådan som systemet er nu, siger Jørgen Olsen, der er affaldschef i Tønder Kommune.

I Tønder Kommune betyder det, at der skal tænkes helt nyt. Her har hver husstand i dag to spande, der er inddelt i to rum. I den ene spand er et rum til madaffald og et til restaffald, i den anden et rum til pap og papir og et rum til metal, plast og glas.