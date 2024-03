Kunstudstilling opført i fredet natur

- Det er da lidt af en fornem hæder at få adgang til det. Specielt fordi stedet er omgivet af så meget historie. Så det er sådan lidt af et scoop at være med i det her projekt, forklarer kunstneren Mogens Leander, der kommer fra Seest.

- Det er fantastisk at få lov til at udstille her, fordi at vi får lov til at understøtte de kræfter, der udspiller sig her på Skamlingsbanken, bekræfter Helle Dupont sin kunsterkollega.

Nedenfor kan du se de fire kunstnere med deres værker.