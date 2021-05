Kuverter med pulver indeholdt også trusselsbreve: - Det er en meget alvorlig sag

De seneste to dage har alle Jyske Banks filialer været låst af.



Årsagen er, at flere politikredse torsdag og fredag har modtaget anmeldelser om mistænkelige breve indeholdende pulver og trusselsbreve. Jyske Bank i Kolding og Fredericia er de afdelinger, der senest har modtaget breve af mistænkelig karakter.

Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der koordinerer efterforskningen, og efterforskningsleder Hans Roost, fortæller, at det endnu er uklart, hvad hensigten med brevene er, men understreger alvoren i sagen.

- Det er meget svært at sige, hvad motivet er. Det skal vi selvfølgelig ind og granske. Men der følger trusselsbreve med, og det vil sige, at vi betragter det som en overtrædelse af Straffelovens § 266. Derfor er det også en meget alvorlig sag, siger han.

Straffelovens §266 omhandler trusler på livet og har en strafferamme på op til to år. Efterforskningslederen oplyser samtidig, at pulveret fra alle brevene er undersøgt, og det viser sig at være et ufarligt stof.