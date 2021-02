Få overblikket: De forlader Kolding byråd frivilligt

Det bliver også til et farvel til Kristina Jørgensen fra Dansk Folkeparti. Det er selvom, at hun er politikeren med femte fleste stemmer i det siddende byråd.

- Det har bestemt ikke været nogen nem beslutning. Jeg har investeret mange timer i arbejdet og synes, det har været super spændende, siger Kristina Jørgensen.

Beslutning er forholdsvis ny for hende. Det var nemlig under corona-nedlukningen, at det gik op for hende, at hendes opmærksomhed var delt.

- Jeg har børn på tre og fire år. De begyndte at sige, at det var dejligt, at jeg var så meget hjemme. Det gik op for mig, at jeg måske ikke havde været helt så nærværende, som jeg gerne ville.

- Børnene er kun små én gang og byrådet vil altid være der. Så det kan da godt være, at jeg vender tilbage til byrådet igen, tilføjer Kristina Jørgensen.