Kvinde dømt til psykiatrisk behandling for fire drabsforsøg

Mentalundersøgelsen konkluderer, at hun under hændelsen har en psykotisk depression, og at hun var sindssyg i gerningsøjeblikket, skriver JydskeVestkysten.

Anklageren ville ifølge jv.dk have hende idømt en anbringelsesdom. Det indebærer, at retten skal tage stilling til, om hun kan komme på fri fod, når lægerne vurderer, at hun er rask.

Retten valgte dog at føle anbefalingen fra Retslægerådet og idømte hende en behandlingsdom. Det betyder, at hun kan udskrives, når lægerne vurderer, at hun er blevet rask.