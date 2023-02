Kvinde fra Kolding er den første kvinde til at vinde brutalt ultraløb

- Det betyder virkelig meget for mig, at jeg har vundet et løb over alle mændene, for jeg ved, at det kan inspirere andre kvinder til at sigte højt og stræbe efter at nå sine drømme, fortæller Kristina Schou Madsen, mens hun fejrer sejren med champagne.

Fundamentet for hendes samlede sejr blev grundlagt allerede på de to første dage, hvor hun løb hurtigere, end arrangørerne havde kalkuleret med.

Det resulterede i, at de endnu ikke havde sat markeringer op i målområdet, og hun endte derfor med at løbe et godt stykke længere end målstregen.