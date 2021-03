Kvinde sigtet for drab på sin søn efter lørdagens brand i Kolding

Brand på Violvej i Kolding

Politiet var tilstede med flere biler ved lejlighedsbranden på Violvej i Kolding lørdag.

Klokken 16.55 modtog TrekantBrand en alarm om brand i en etagebygning, hvor brandfolk var tilstede indtil de var færdige 17.26, oplyser vagthavende operationschef, Bo Gøgsig.

- Branden er koncentreret i en enkelt lejlighed. Det vil sige, at det ikke har spredt sig til nabolejligheden eller til tagkonstruktionen, fortæller han.

Politiet er også tilstede på adressen i Kolding, bekræfter vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Mads Flansmose.

- Vi er i gang med at efterforske lige nu, og derfor kan jeg ikke komme det nærmere på nuværende tidspunkt, siger han.

Lørdag aften fortæller vagtchefen til TV SYD, at de forventer at efterforske branden det meste af natten. Politiet vil ikke udtale sig om hvorfor eller med hvilket mandskab, at de efterforsker branden.