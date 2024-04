Læge sår tvivl om drabstiltalts forklaring

En af Adan Mahamed Deks barndomsvenner vidnede også mandag. Han forklarede, at han så tiltalte stikke. Han fortalte også, at han selv havde en kniv på sig, men at den ikke var fremme. Både han og flere andre vidner, der også er venner til afdøde, har forklaret, at Adan Mahamed Dek ikke havde nogen kniv på sig.

Der blev efterfølgende fundet to urteknive i en skraldespand tæt på gerningsstedet. De blev sikret af politiet, men det er endnu ikke kommet frem under retssagen, hvem de tilhørte.

Der skulle oprindeligt have været afsagt dom i sagen den 24. april, men da retten er forud for tidsplanen, er vurderingen nu, at der falder dom den 22. april.

Den 36-årige er tiltalt for manddrab, men nægter sig skyldig i anklagen. Han erkender at have slået Adan Mahamed Deks kammerat i jorden forud for knivoverfaldet.