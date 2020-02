Læge underviser frisører i kræft:- De er vores øjne ude i samfundet

Ahmad Makki holder oplæg for de faggrupper, der arbejder med hud. For ham handler det om at få flere øjne i samfundet, der kan spotte kræft. Foto: Luca Mæng, TV SYD

- Har du fået tjekket det modermærke hos lægen?

Det kunne være et spørgsmål, som en pårørende kunne stille. Fremover vil frisører, kosmetologer og massører måske stille det samme spørgsmål. Det er målet for lægen Ahmad Makki, der netop har besøgt frisøreleverne på den tekniske skole Hansenberg i Kolding.

Faggrupper opdager kræft tidligere end læger

Der er en særlig grund til, at Ahmad Makki har fokus på de fag, der arbejder med huden.

- Der er en masse faggrupper ude i samfundet, som kan hjælpe os med at fange modermærkekræft på tidligere stadier, end når vi ser dem inde ved os, siger han.

Anne Snerling synes Ahmad Makkis oplæg var interessant. Hun vil tage sin nye viden videre til frisørsalonen. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Ahmad Makkis oplæg falder i god jord hos frisøreleverne. Eleven Anne Snerling synes, at det både var interessant og spænende.

- Jeg har helt sikkert noget, jeg skal tage videre i salonen, når jeg kommer tilbage fra det her hovedforløb. Vi kan bruge det til daglig. Man har da kunder, hvor man nogle gange tænker: 'hvad er det der i hovedbunden, så det er da vigtigt, at man ved, hvornår der er noget, og hvornår der ikke er, siger Anne Snerling.

Frisører kan opdage kræft et særligt sted

Med den viden eleverne får fra oplægget, vil de kunne spotte en helt særlig type kræft, der ellers kan være gemt.

- Modermærkekræft og hudkræft, der opstår i hovedbunden er svære at spotte, før de bliver til en størrelse, som er svære at behandle, uden patienterne får varige mén eller kosmetiske gener af det, fortæller Ahmad Makki.

Patienter lytter hellere til professionelle end pårørende

Ahmad Makki fortæller, at en patient fik at vide af sin kone, at han havde et sår. Han gik dog ikke til lægen til at starte med. Der skulle en frisør til.

- Det var først, da frisøren sagde det, at han gik til lægen. Når der kommer en med professionel baggrund og stiller spørgsmål til sår eller udslæt, man har, så tager patienterne kontakt til lægen, siger Ahmad Makki.