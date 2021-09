Landmanden Jørn: - Det er rart at vise mit lille landbrug frem

Fritgående kyllinger, kaniner og skovgrise, der gumler på deres foder.

Der er lidt af hvert, både voksne og børn kan klappe og kigge på ved Kokærgård i Christiansfeld, der er en del af årets 'Åben Landbrug', hvor landmænd i hele landet slår dørene op for publikum.

- Det er rart at kunne vise, at man ikke behøver at være et stort landbrug, og at man godt kan leve af lidt mindre. Det er hyggeligt, at folk kommer på besøg, siger Jørn Nissen, der er landmand ved Kokærgård.