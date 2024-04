Landsbydyst sætter gang i apostlenes heste og dyster i kilometer

Et af de fælleskaber, som vil samle en masse kilometer sammen, er allerede godt i gang.

- Vi blev nummer tre sidste gang, og det var vi vældig godt tilfredse med. Men nu arbejder vi på at blive endnu bedre, så det er vores målsætning i år, fortæller Sigfred Søndergård.

Gang er godt

Det handler om at få folk til at bevæge sig, men også at have fokus på de gode fællesskaber, som der er rundt omkring i Kolding Kommune. Det fortæller Mie Skrædderdal, der er projektmedarbejder i Fritid og Idræt hos Kolding Kommune.



- Gang er en vildt god motionsform. Man kan både gå og løbe, men de fleste går jo, og det er en nem og god motionsform, hvor alle kan være med, og én kilometer tæller lige så meget, som tyve kilometer gør, siger hun.