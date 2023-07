Lars Christiansen vil bringe KIF Kolding tilbage på toppen

Nu er tiden blevet inde til at vende hjem til Danmark for den tidligere landsholdstjerne, og det glæder ledelsen i KIF Kolding, at det er lykkedes at lokke ham til klubben.

- Lars har et stort navn, han er et brand inden for europæisk håndbold, og vi tror på, at Lars kan åbne nogle døre, som vi indtil nu ikke har haft mulighed for at åbne. Han vil skabe noget positiv opmærksomhed omkring klubben, siger KIF Koldings direktør, Christian Hjermind.

Lars Christiansens generalieblad taler da også sit tydelige sprog om, hvilken håndboldmæssig kapacitet, han er. Det tæller blandt andet mesterskaber i både Danmark og Tyskland, ligesom han to gange har været med til at vinde EM med det danske herrelandshold, hvor han til stadighed er den mest scorende spiller med 1.503 mål i 338 kampe.