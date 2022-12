Efter et familiemøde besluttede familien Karas sidste år at invitere Muhamed og Samuel fra asylcentret i Jelling til juleaften gennem Røde Kors’ Julevenner.

- Det sætter perspektiv på vores egen jul, og vi fik en del mere at tænke over, i stedet for kun at tænke på hvorfor man ikke lige fik det, man nu havde ønsket sig, fortæller Laura Karas og tilføjer, at oplevelsen sidste jul var så god, at hendes familie igen i år har oprettet sig som Julevenner.