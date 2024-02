Lejernes Landsorganisation ønsker tilsyn med altaner

- Vi synes, at det vil være fornuftigt med sådan et tilsyn, så man kan undgå tragedier som den her i fremtiden, siger chefjurist Anders Svendsen.



Han henviser til sagen om fem unge, der stod på en altan, som kollapsede en sommeraften i 2020. Landsretten har netop stadfæstet byrettens dom, der placerede udlejeren som erstatningsansvarlig for ulykken.

Hos Danske Udlejere mener man dog ikke, at det er løsningen.



- Nej, det vil være paniklovgivning og ren signalpolitik at indføre det. Skal man så også sende konsulenter ud for at sikre, at der er ryddet sne, eller at tagsten ikke falder ned. Det vil være skruen uden ende, siger næstformand i Danske Udlejere Mogens Broe-Andersen.