Lene har brugt otte år på at få ulovligt fjernet dige tilbage

Lene Visbech Andersen ser frem til at få en afslutning på sagen her otte år efter, at det hele begyndte.

- Jeg har været igennem mange politikere, to borgmestre, museumsinspektører, Danmarks Naturfredningsforening og fuldmægtige i Slots- og Kulturstyrelsen. Jeg synes, det er lidt mærkværdigt, at der først sker noget nu, hvor pressen går ind i sagen. Nu håber jeg bare, at afgørelsen falder ud til det, som jeg gerne vil, nemlig at diget skal retableres, siger hun.