Lillebæltsbroen genåbnet efter fund af død mand

Opdateret: Lillebæltsbroen er genåbnet, efter at den var spærret i retning mod Fyn på grund af en ulykke. Det skriver Vejdirektoratet.

Søndag formiddag er Den Nye Lillebæltsbro spærret for trafik i retning mod øst på grund af en alvorlig ulykke. Det oplyser Fyns Politi på Twitter. Vagtchef Henrik Krøjgaard oplyser til Ekstra Bladet, at der er fundet en død mand på vejbanen.

- Han er formentlig blevet påkørt, siger vagtchefen.

Politiet er igang med at undersøge, hvordan ulykken kunne ske.

Det forventes, at broen er spærret for trafik indtil cirka klokken ti. I stedet ledes trafikken over den gamle bro.