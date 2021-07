Lørdagsbilister kan forvente trafikklumper og kødannelse

Husk planlægningen, madpakken og tålmodigheden.

Det er rådene fra Vejdirektoratet til bilister, der lørdag drager ud i trafikken i hele landet. For lørdage i sommerferien er altid ekstra travle på vejene, og denne weekend er ingen undtagelse.

- Vi har en forventning om, at der bliver meget travlt mellem klokken 11 og 15. Her er der stor risiko for kødannelser og ekstra rejsetid, siger Ruben Bay-Madsen, vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Det er svært at sige, hvor meget ekstra rejsetid der kan komme. Men der vil være klumper af langsom kørsel, og hvis der sker et uheld eller tab af ting, begynder det at hobe sig op og give problemer, siger han.

Lørdag er kendt som skiftedag i mange sommerhuse. Derfor kan der i sommerhusområder også komme pres på vejene.

Derudover er det særligt på strækninger som Vestmotorvejen på Sjælland, i Trekantsområdet - Kolding, Fredericia, Vejle - og omkring Aarhus samt motorvejen på tværs af Fyn, at trafikken kan klumpe sig sammen.

For en uge siden var der også tryk på trafikken, og på Vestmotorvejen betød flere uheld forsinkelser på op mod en time.

Ekstra befærdet i år

Generelt er der ekstra travlt i trafikken på lørdage i skolernes sommerferie, men både i år og sidste år har det været ekstra befærdet.

En af grundene er ifølge Vejdirektoratet, at mange danskere i lyset af coronapandemien har valgt at blive i Danmark og holde ferie hjemme i stedet for at rejse til udlandet.

For at undgå kø og forlænget rejsetid opfordrer Vejdirektoratet til, at man holder sig orienteret om trafikkens udvikling. Både før man tager afsted, og når man er på farten.

- Vi anbefaler, at man tjekker sin rute inden afgang og planlægger sin rute efter den aktuelle situation. Man skal give sig god tid, og så er det en god idé med mad og drikke i bilen, hvis man nu ender i en kø, siger Ruben Bay-Madsen.