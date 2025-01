Lokal folketingspolitiker om forestående stop: - Skal ikke gro fast på Christiansborg

- Jeg er lidt chokket over, at kommunen siger, at naboerne bare skal finde sig i min søsters tyverier.

- Jeg ved jo godt, hvordan virkeligheden er, men det var hårdt at se naboerne fortælle om det på tv. På den anden side synes jeg ikke, det er rimeligt, at kommunen bare siger sådan. Det er simpelthen for slapt. Det er jo ikke i orden, at hun skal have lov til at husere på den her måde. Slet ikke. Jeg ville selv blive tosset, hvis der var nogen, der stjal hjemme hos mig hele tiden, siger Dorthe.

Frygter for søsterens liv

Dorthe har i otte år forsøgt at hjælpe sin storesøster, efter at det for alvor begyndte at gå ned ad bakke for hende for cirka 10 år siden.

- Der skete noget, da hendes daværende samlever gennem 16 år døde. Da oplevede jeg for første gang, at hun stjal fra mig, og vi forsøgte at få hende til en psykolog, men det ønskede hun ikke, fortæller Dorthe.

Siden dengang har Dorthe været vidne til en trist nedtur og til situationer, hvor hun decideret har frygtet for sin søsters liv.

Og hun har også været vidne til, at det har været svært at skaffe hjælp – slet og ret fordi søsteren ikke vil hjælpes. Og så standser alle forsøg dér.